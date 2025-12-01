Статья

Что такое электронная медкарта и как она работает

Раньше данные о пациентах были разбросаны по разным поликлиникам, карточкам и журналам. Если человек переезжал или менял врача, его история болезней оказывалась утраченной, терялись анализы, повторялись обследования, а врачам приходилось полагаться на слова пациента. Электронная медицинская карта решила эти проблемы: теперь все сведения доступны в одном месте и не зависят от того, где пациент лечился. Единая медицинская карта собирает и хранит всю информацию о здоровье человека

Редакция сайта ТАСС

Функции и особенности электронной медицинской карты (ЭМК)

Электронная медкарта — это цифровой аналог бумажной, но гораздо удобнее и надежнее. В ней хранятся все медицинские данные человека: от первых обращений к врачу до последних результатов обследований. Доступ к информации имеют как пациент, так и врачи — строго в рамках установленной защиты данных.

Онлайн-медкарта создается автоматически при первом обращении в поликлинику. Затем туда добавляются результаты анализов, диагнозы, назначения, заключения специалистов, данные о прививках и перенесенных заболеваниях. Так формируется полноценная электронная история здоровья.

Главное отличие электронной карты от бумажной в том, что она не теряется и не изнашивается. Даже если человек меняет место жительства или медицинское учреждение, его данные остаются в системе. Это экономит время и помогает врачам быстрее оценить картину болезни.

ЭМК позволяет связать воедино разные этапы лечения: кардиолог видит результаты анализов, назначенных терапевтом, а эндокринолог — историю назначений другого специалиста. Такая прозрачность снижает риск ошибок и повышает точность диагностики.

Какие данные содержит ЭМК

Электронная карта пациента включает все основные сведения о здоровье:

результаты анализов, инструментальных исследований и вакцинаций;

сведения о посещениях врачей, госпитализациях, хирургических вмешательствах;

назначения и выписанные лекарства;

данные о хронических заболеваниях и аллергиях;

документы: электронные рецепты, больничные листы, справки.

Сейчас в ЭМК хранятся сведения начиная с 1 сентября 2022 года. При каждом обращении к врачу, обследовании или получении рецепта данные автоматически добавляются в карту и обновляются в реальном времени.

Электронная карта пациента помогает избежать путаницы: даже если обследования проходили в разных клиниках, результаты все равно попадают в одно хранилище. Человеку с хроническими заболеваниями больше не нужно собирать документы вручную — лечащий врач видит полную историю. Для остальных пациентов это тоже удобно: можно в любой момент посмотреть результаты анализов, узнать назначенные лекарства и не бояться потерять данные.

Как посмотреть свою электронную медицинскую карту

Одна из главных особенностей новой системы в том, что пациент имеет доступ ко всей своей медицинской информации. Чтобы ее увидеть, достаточно авторизоваться в личном кабинете электронной медкарты через портал госуслуг. Жители разных регионов могут также воспользоваться Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) или сервисом "К врачу", а также региональными сайтами здравоохранения, если данные интегрированы в общую систему.

Для доступа к своей ЭМК:

зайдите на портал госуслуг или на региональный сайт здравоохранения; авторизуйтесь через систему ЕСИА (логин и пароль тот же, что для "Госуслуг"); в разделе "Здоровье" выберите пункт "Электронная медицинская карта"; откройте нужные вкладки: анализы, назначения, приемы врачей.

Для тех, у кого есть полис ОМС, карта создается автоматически. Данные поступают из медицинских учреждений, где наблюдается пациент.

Как воспользоваться электронной медицинской картой в Москве

Москва стала одним из первых регионов, где ЭМК заработала в полном объеме. Проект был запущен столичным департаментом здравоохранения и интегрирован с порталом mos.ru.

После авторизации через учетную запись на mos.ru в разделе "Здоровье" открывается доступ в ЭМК. В ней собрана информация из всех городских поликлиник, стационаров и лабораторий.

Пациент может:

просматривать результаты анализов и обследований;

скачивать заключения врачей и рецепты;

проверять даты предстоящих приемов;

получать электронные справки.

Данные из ЭМК связаны с другими цифровыми сервисами, такими как электронная регистратура и система онлайн-записи к врачу. Это значит, что пациент может не только просматривать свою карту, но и управлять процессом лечения прямо из личного кабинета.

Для врачей единая база упрощает работу: они могут уточнить прошлые назначения и избежать дублирования обследований. В результате повышается качество медицинской помощи и сокращается время на прием.

Безопасность и конфиденциальность данных

Одно из главных опасений перехода на цифровую медицину связано с сохранностью личной информации. Медицинские данные относятся к категории строго конфиденциальных, и их защита регулируется законом.

Доступ к ЭМК имеют только сам пациент и медицинские работники, участвующие в его лечении. Чтобы открыть данные, врач должен авторизоваться в системе, а все действия фиксируются в журнале обращений — пациент может проверить, кто и когда заходил в его карту.

Передача данных осуществляется по защищенным каналам связи, хранение — на государственных серверах, соответствующих требованиям информационной безопасности. Данные шифруются дополнительно, чтобы исключить несанкционированное использование.

При пользовании личным кабинетом электронной медицинской карты необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при использовании других сервисов: не сообщать никому пароль от "Госуслуг", не входить в систему с чужих устройств и при необходимости включить двухфакторную аутентификацию.

Безопасность данных в ЭМК обеспечивается как техническими средствами, так и правовыми нормами — законом о персональных данных и правилами хранения медицинской тайны.

Что делать, если данные в ЭМК неверные или отсутствуют

Если в электронной карте не хватает информации, паниковать не нужно: данные поступают из разных систем, обновление может занимать время.

Если сведения не появились в течение нескольких дней, можно обратиться:

в регистратуру поликлиники, где проходил прием;

в техподдержку портала госуслуг или mos.ru;

в региональный департамент здравоохранения.

Ошибки можно исправить: пациент подает заявление в медицинскую организацию, где была внесена запись. После проверки данные корректируются и отображаются в ЭМК. Все изменения вносятся только уполномоченными сотрудниками, чтобы исключить случайные правки или фальсификацию.

Будущее электронной медицинской карты

Проект единой карты продолжает развиваться. В ближайшие годы планируется интеграция ЭМК с сервисами телемедицины и мобильными приложениями. Пациент сможет не только смотреть результаты анализов, но и получать онлайн-консультации, оформлять электронные рецепты и хранить данные с устройств — фитнес-браслетов или тонометров.

Постепенно система станет общероссийской: информация будет доступна врачам независимо от региона обращения. Это поможет обеспечить должный уровень медицинской помощи пациентам, которые часто переезжают или проходят лечение в разных городах.

ЭМК также поможет развивать профилактическую медицину. Анализ накопленных данных позволит врачам выявлять закономерности, вовремя замечать риски и предупреждать болезни до появления симптомов.

Преимущества единой электронной системы

Единая электронная система удобна и пациентам, и врачам.

Она обеспечивает:

доступность информации — все данные о здоровье собраны в одном месте, их можно открыть с любого устройства; экономию времени — не нужно носить документы и искать старые справки; точность диагностики — врач видит всю картину лечения и принимает более обоснованные решения; безопасность хранения — электронная система защищена от потери данных и несанкционированного доступа; удобство для пациента — результаты анализов, прививки и рецепты доступны онлайн в любой момент.

Электронная медицинская карта выводит традиционную медицину на уровень современного технологичного сервиса: человек получает доступ к своим данным и может принимать решения вместе с врачом.