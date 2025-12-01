Что такое электронная медкарта и как она работает
Функции и особенности электронной медицинской карты (ЭМК)
Электронная медкарта — это цифровой аналог бумажной, но гораздо удобнее и надежнее. В ней хранятся все медицинские данные человека: от первых обращений к врачу до последних результатов обследований. Доступ к информации имеют как пациент, так и врачи — строго в рамках установленной защиты данных.
Онлайн-медкарта создается автоматически при первом обращении в поликлинику. Затем туда добавляются результаты анализов, диагнозы, назначения, заключения специалистов, данные о прививках и перенесенных заболеваниях. Так формируется полноценная электронная история здоровья.
Главное отличие электронной карты от бумажной в том, что она не теряется и не изнашивается. Даже если человек меняет место жительства или медицинское учреждение, его данные остаются в системе. Это экономит время и помогает врачам быстрее оценить картину болезни.
ЭМК позволяет связать воедино разные этапы лечения: кардиолог видит результаты анализов, назначенных терапевтом, а эндокринолог — историю назначений другого специалиста. Такая прозрачность снижает риск ошибок и повышает точность диагностики.
Какие данные содержит ЭМК
Электронная карта пациента включает все основные сведения о здоровье:
- результаты анализов, инструментальных исследований и вакцинаций;
- сведения о посещениях врачей, госпитализациях, хирургических вмешательствах;
- назначения и выписанные лекарства;
- данные о хронических заболеваниях и аллергиях;
- документы: электронные рецепты, больничные листы, справки.
Сейчас в ЭМК хранятся сведения начиная с 1 сентября 2022 года. При каждом обращении к врачу, обследовании или получении рецепта данные автоматически добавляются в карту и обновляются в реальном времени.
Электронная карта пациента помогает избежать путаницы: даже если обследования проходили в разных клиниках, результаты все равно попадают в одно хранилище. Человеку с хроническими заболеваниями больше не нужно собирать документы вручную — лечащий врач видит полную историю. Для остальных пациентов это тоже удобно: можно в любой момент посмотреть результаты анализов, узнать назначенные лекарства и не бояться потерять данные.
Как посмотреть свою электронную медицинскую карту
Одна из главных особенностей новой системы в том, что пациент имеет доступ ко всей своей медицинской информации. Чтобы ее увидеть, достаточно авторизоваться в личном кабинете электронной медкарты через портал госуслуг. Жители разных регионов могут также воспользоваться Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) или сервисом "К врачу", а также региональными сайтами здравоохранения, если данные интегрированы в общую систему.
Для доступа к своей ЭМК:
- зайдите на портал госуслуг или на региональный сайт здравоохранения;
- авторизуйтесь через систему ЕСИА (логин и пароль тот же, что для "Госуслуг");
- в разделе "Здоровье" выберите пункт "Электронная медицинская карта";
- откройте нужные вкладки: анализы, назначения, приемы врачей.
Для тех, у кого есть полис ОМС, карта создается автоматически. Данные поступают из медицинских учреждений, где наблюдается пациент.
Как воспользоваться электронной медицинской картой в Москве
Москва стала одним из первых регионов, где ЭМК заработала в полном объеме. Проект был запущен столичным департаментом здравоохранения и интегрирован с порталом mos.ru.
После авторизации через учетную запись на mos.ru в разделе "Здоровье" открывается доступ в ЭМК. В ней собрана информация из всех городских поликлиник, стационаров и лабораторий.
Пациент может:
- просматривать результаты анализов и обследований;
- скачивать заключения врачей и рецепты;
- проверять даты предстоящих приемов;
- получать электронные справки.
Данные из ЭМК связаны с другими цифровыми сервисами, такими как электронная регистратура и система онлайн-записи к врачу. Это значит, что пациент может не только просматривать свою карту, но и управлять процессом лечения прямо из личного кабинета.
Для врачей единая база упрощает работу: они могут уточнить прошлые назначения и избежать дублирования обследований. В результате повышается качество медицинской помощи и сокращается время на прием.
Безопасность и конфиденциальность данных
Одно из главных опасений перехода на цифровую медицину связано с сохранностью личной информации. Медицинские данные относятся к категории строго конфиденциальных, и их защита регулируется законом.
Доступ к ЭМК имеют только сам пациент и медицинские работники, участвующие в его лечении. Чтобы открыть данные, врач должен авторизоваться в системе, а все действия фиксируются в журнале обращений — пациент может проверить, кто и когда заходил в его карту.
Передача данных осуществляется по защищенным каналам связи, хранение — на государственных серверах, соответствующих требованиям информационной безопасности. Данные шифруются дополнительно, чтобы исключить несанкционированное использование.
При пользовании личным кабинетом электронной медицинской карты необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при использовании других сервисов: не сообщать никому пароль от "Госуслуг", не входить в систему с чужих устройств и при необходимости включить двухфакторную аутентификацию.
Безопасность данных в ЭМК обеспечивается как техническими средствами, так и правовыми нормами — законом о персональных данных и правилами хранения медицинской тайны.
Что делать, если данные в ЭМК неверные или отсутствуют
Если в электронной карте не хватает информации, паниковать не нужно: данные поступают из разных систем, обновление может занимать время.
Если сведения не появились в течение нескольких дней, можно обратиться:
- в регистратуру поликлиники, где проходил прием;
- в техподдержку портала госуслуг или mos.ru;
- в региональный департамент здравоохранения.
Ошибки можно исправить: пациент подает заявление в медицинскую организацию, где была внесена запись. После проверки данные корректируются и отображаются в ЭМК. Все изменения вносятся только уполномоченными сотрудниками, чтобы исключить случайные правки или фальсификацию.
Будущее электронной медицинской карты
Проект единой карты продолжает развиваться. В ближайшие годы планируется интеграция ЭМК с сервисами телемедицины и мобильными приложениями. Пациент сможет не только смотреть результаты анализов, но и получать онлайн-консультации, оформлять электронные рецепты и хранить данные с устройств — фитнес-браслетов или тонометров.
Постепенно система станет общероссийской: информация будет доступна врачам независимо от региона обращения. Это поможет обеспечить должный уровень медицинской помощи пациентам, которые часто переезжают или проходят лечение в разных городах.
ЭМК также поможет развивать профилактическую медицину. Анализ накопленных данных позволит врачам выявлять закономерности, вовремя замечать риски и предупреждать болезни до появления симптомов.
Преимущества единой электронной системы
Единая электронная система удобна и пациентам, и врачам.
Она обеспечивает:
- доступность информации — все данные о здоровье собраны в одном месте, их можно открыть с любого устройства;
- экономию времени — не нужно носить документы и искать старые справки;
- точность диагностики — врач видит всю картину лечения и принимает более обоснованные решения;
- безопасность хранения — электронная система защищена от потери данных и несанкционированного доступа;
- удобство для пациента — результаты анализов, прививки и рецепты доступны онлайн в любой момент.
Электронная медицинская карта выводит традиционную медицину на уровень современного технологичного сервиса: человек получает доступ к своим данным и может принимать решения вместе с врачом.