В Лосино-Петровском открылась новая поликлиника на 600 посещений в день

В медучреждении установлена современная медтехника, в том числе тяжелая - рентген-аппарат и флюорограф

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Новая поликлиника для детей и взрослых на 600 посещений в день открылась в городской округе Лосино-Петровский Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

"Поликлиника предназначена для детского и взрослого населения микрорайона Лукино-Варино и соседних территорий, она построена в соответствии с современными стандартами", - привела пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В медучреждении установлена современная медтехника, в том числе тяжелая - рентген-аппарат и флюорограф. Оборудован отдельный вход для пациентов с ОРВИ, чтобы разделить потоки пациентов. Работают кабинеты телемедицины. "Все это позволит специалистам оказывать качественную и доступную медицинскую помощь пациентам в комфортных условиях", - отметил Забелин.

В поликлинике ведут прием терапевты, педиатры, отоларинголог, офтальмолог, хирурги, стоматолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, акушеры-гинекологи, уролог, травматолог-ортопед. В коридорах оборудованы комфортные зоны ожидания приема врача, в детском отделении есть игровая зона и комната матери и ребенка. Также благоустроена прилегающая территория, есть детская площадка и парковка.