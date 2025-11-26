ФМБА: число неродственных российских доноров костного мозга составляет 70%

По состоянию на ноябрь количество неродственных доноров в Федеральном регистре увеличилось более чем на 77 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Число российских неродственных доноров костного мозга составляет 70% от общего количества, при этом нахождение полностью или частично совместимого донора по Федеральному регистру доноров костного мозга отмечается в 97%. Об этом сообщила журналистам руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в рамках XVII Всероссийского форума Службы крови.

"В 2024 году Правительство РФ поддержало инициативу ФМБА и обеспечило из федерального бюджета полный комплекс работ по подбору доноров костного мозга, обеспечению всех необходимых процедур, заготовке препаратов костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Благодаря активной организационной работе и финансовому подспорью, за этот период удалось увеличить число неродственных российских доноров из нашего регистра на треть. И на сегодняшний день их количество составляет около 70% от общего количества неродственных доноров. При этом важно отметить, что за 10 месяцев 2025 года востребованность регистра выросла более чем в два раза. И мы обеспечили 97% нахождения либо полностью совместимого, либо частично совместимого донора по нашему регистру", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

По состоянию на ноябрь 2025 года количество неродственных доноров в Федеральном регистре увеличилось более чем на 77 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Скворцова отметила, что определенная разница между нахождением и обеспечением донорами костного мозга существует в том числе за счет изменяющегося состояния реципиента. "Кроме того, перед нами стоит задача поддерживать более тесную связь с донорами, для того, чтобы их готовность при возникшей необходимости [пересадки] была столь же высокой, как тогда, когда они записываются кандидатными донорами. Тогда эта доля в 70% может несколько увеличиться", - заключила она.