В Карелии трудоустроили более 500 участников СВО

Это более 70% от всех, кто нуждается в работе

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 ноября. /ТАСС/. В Карелии трудоустроили более 500 участников СВО, вернувшихся к мирной жизни. Это более 70% от тех бойцов, кто нуждался в работе, сообщил в своем Telegram-канале руководитель республики Артур Парфенчиков.

"Вопросы трудоустройства участников СВО обсудил на заседании совета директоров промышленных предприятий нашей республики. На сегодняшний день мы трудоустроили 537 участников СВО, которые вернулись к мирной жизни. Это более 70% от всех, кто нуждается в трудоустройстве. Несмотря на это, вопросы обеспечения работой участников боевых действий требуют особого внимания", - сказано в сообщении.

В республике реализуется кадровая программа "Герои Карелии". Она позволяет трудоустроить участников СВО, в том числе и тех, кто получил серьезные ранения. Так, два человека уже получили новые руководящие должности: Николай Назимок стал начальником отдела лесопромышленного комплекса и легкой промышленности Минпромторга Карелии, а Роман Чепуштанов занял пост директора детского дома-интерната в Ладве.

"Поручил Управлению труда и занятости ускорить процесс трудоустройства участников СВО. Важно, чтобы парни получали практический опыт, а не только теоретический. Также поставил задачу контролировать и помогать всем вернувшимся бойцам с передовой. С каждым работать индивидуально - учитывать его интересы, а также параллельно помогать решать трудовые и социальные вопросы", - написал руководитель республики.