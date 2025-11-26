В Подмосковье зимой турпоток может увеличиться до 5,1 млн человек

В области будет работать большое количество выставок, театров на парковой территории, 1,3 тыс. отелей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Подмосковья в предстоящий зимний период ожидают увеличения турпотока в регион до 5,5 млн человек. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

"В прошлом году Московскую область за зимний период посетило 5,1 млн туристов. В этом году мы растем, планируем, что где-то почти 5,5 млн за эти три месяца посетят Московскую область. И, конечно, мы как гостеприимные хозяева готовим все площадки вместе с главами городов, со всеми нашими смежными ведомствами. Будет работать большое количество выставок, театров на парковой территории, 1,3 тыс. отелей", - сказал он.

По словам Кузнецова, в 2025 году власти Московской области провели работы по обновлению инфраструктуры горнолыжных курортов. "Мы надеемся, что даже при отсутствии снега сезон в среднем у горнолыжных курортов вырастет на 30 дней. Видим, что там порядка 700 тысяч человек за зимний период посещают нашу "горнолыжку". <...> Мы ведем большую работу, чтобы быть гостеприимными хозяевами, чтобы тем, кто приезжает в Московскую область, было комфортно зимой", - отметил он.

Ранее сообщалось, что свыше 60 лыжных трасс, более 40 тюбинговых горок и 45 катков с искусственным льдом подготовят в Московской области к предстоящему зимнему сезону. Отмечается, что самые протяженные лыжные трассы появятся в Одинцове, Красногорске и Лыткарине. Обслуживать маршруты будут с помощью 43 снегоходов и шести ратраков. Каждая лыжня будет оснащена зонами старта и финиша, освещением, теплыми пунктами для переодевания, хранения вещей и проката.