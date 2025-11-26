В КБР в реки выпустили больше 1,2 млн мальков каспийского лосося

Процесс транспортировки рыбы осуществляется с соблюдением особого температурного режима и норм содержания кислорода

НАЛЬЧИК, 26 ноября. /ТАСС/. Больше 1,2 млн мальков каспийского лосося, занесенного в Красную книгу, выпустили в реки Кабардино-Балкарии (КБР) гидроэнергетики регионального филиала "Русгидро" в 2025 году. Об этом сообщается на сайте компании.

"В 2025 году в реки Черек, Черек Балкарский, Баксан и их притоки было выпущено 1,2 млн мальков каспийского лосося - редкого и ценного представителя лососевых, занесенного в Красную книгу. Эта масштабная акция по искусственному воспроизводству водных биоресурсов является частью долгосрочной стратегии "Русгидро", направленной на поддержание биологического разнообразия и сохранение уникальной природы Кабардино-Балкарии", - пояснили в компании.

Мальки каспийского лосося выращиваются на специализированном форелевом заводе до достижения оптимального для выпуска веса и возраста. Процесс транспортировки рыбы осуществляется с соблюдением особого температурного режима и норм содержания кислорода. Это гарантирует высокую выживаемость мальков после выпуска в естественную среду обитания, отмечают специалисты.

Выбор мест зарыбления проводится вместе с Северо-Кавказским территориальным управлением Росрыболовства.

С 2014 года Кабардино-Балкарский филиал "Русгидро" выпустил в водоемы республики более пяти млн мальков каспийского лосося и ручьевой краснокнижной форели.