Свердловская область подключила к газу рекордное число домовладений

В регионе проводят работу по социальным подключениям для многодетных семей, педагогов, участников СВО, ветеранов

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Газификация в Свердловской области достигнет к концу 2025 года порядка 73%, поскольку в 2025 году к газу было подключено рекордное за последние десять лет количество домов. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер во время своей прямой линии.

"Я пришел работать в газовую отрасль, по-моему, в 2004-2005 годах, и тогда газификация области, если я не ошибаюсь, была порядка 43-46%. В этом году, я думаю, что мы достигнем газификации порядка 70-73%. То есть за эти два десятилетия, конечно же, работа по газификации проделана немаленькая. <…> По программе <…> догазификации <…> за предыдущие годы, в том числе с учетом этого года, <…> подключено 43 тыс. домовладений, только в этом году - порядка 8-8,5 тыс. - <…> по количеству подключений в этом году рекордные [показатели], я думаю, что за последние 10 лет точно", - сказал он.

В частности, большая работа проводится по социальным подключениям - для многодетных семей, педагогов, участников СВО, ветеранов, добавил Паслер. "В 2025 году мы по социальной газификации из областного бюджета направили 900 млн рублей, почти 6 тыс. домовладений, то есть половина практически подключается с дополнительной компенсацией из областного бюджета, а на 2026 год мы эту сумму еще увеличили", - сказал он.

Глава региона заявил, что до 2030 года должны быть подключены еще порядка 80-100 тыс. домовладений.