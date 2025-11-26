В ЛНР устанавливают личности погибших в Северодонецке с помощью ДНК-экспертиз

Глава Межведомственной рабочей группы Даниил Стяжкин отметил, что в захоронении, созданном в 2022 году в поселке Лесная Дача под Северодонецком, могут покоиться останки более 500 убитых жителей региона

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа (МРГ) в ЛНР ведет поиск и выстраивает взаимодействие с родственниками мирных жителей республики, погибших в результате украинской агрессии с 2014 года, для идентификации останков из стихийных захоронений проводится ДНК-анализ, сообщил ТАСС глава МРГ Даниил Стяжкин.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти была создана указом главы ЛНР в 2021 году.

"Извлекаем тела из этих траншей. Далее тела направляются в судебно-медицинское бюро, где с каждым телом производится экспертиза, отбирается образец ДНК для идентификации личности останков", - сказал Стяжкин.

Он добавил, что помимо основных мероприятий по извлечению останков, их доставке в морг и перезахоронению межведомственной рабочей группой прилагаются усилия для установления родственников погибших. Для проведения сравнительного исследования требуется отбор биоматериалов у кровных родственников.

Стяжкин отметил, что работы на месте массового захоронения, созданного в 2022 году, в поселке Лесная Дача (под г. Северодонецком), ведутся уже второй год. По его оценке, в этом захоронении могут покоиться останки более 500 убитых жителей региона.

Геноцид киевского режима против собственного народа

Следственные органы РФ ведут работу по фиксации всех соответствующих преступлений киевского режима. В работу вовлечено большое число профессионалов.

Как сообщила 3 октября пресс-служба Следственного комитета РФ, около 27 тыс. мирных жителей пострадали с 2014 года в результате преступлений киевского режима, более 7 тыс. из них убиты, в том числе 225 детей. С 2014 года возбуждено 8 167 дел о преступлениях киевского режима. Обвинительные приговоры постановлены в отношении 674 лиц.