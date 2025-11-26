Ущерб инфраструктуре парка в дельте Днепра оценят после смещения ЛБС

Специалистам предстоит оценить последствия боевых действий и наводнения после уничтожения плотины Каховской ГЭС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Объединение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Херсонской области сможет оценить ущерб, нанесенный инфраструктуре Нижнеднепровского национального природного парка в дельте Днепра, только при смещении линии боевого соприкосновения. Об этом ТАСС заявил замдиректора объединения Иван Братусь на III Всероссийской научно-практической конференции по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция".

"Если мы говорим об ООПТ, которая находится в дельте Днепра, это Нижнеднепровский [парк], то сейчас, по большому счету, мы не имеем даже фактической возможности ее оценить. Потому что это линия боевого соприкосновения, сейчас доступ туда ограничен. <...> Как только, скажем так, мы достигнем какого-то решения вопроса с линией боевых действий, безусловно, будет запущен экологический мониторинг после инвентаризации ООПТ, просмотр ее состояния", - сказал Братусь.

Он уточнил, что специалистам предстоит оценить ущерб, который был нанесен как боевыми действиями, так и наводнением после уничтожения плотины Каховской ГЭС.

III Всероссийская научно-практическая конференция по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция" проходит в Москве в среду. Экологи, ученые, представители исполнительной власти, общественники и волонтеры обсуждают стоящие перед регионами экологические вызовы.