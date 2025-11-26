ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Лучшим просветителем КЧР признали директора госбиблиотеки республики

Под его руководством реализуется масштабный проект по созданию многотомной электронной книги памяти "Победители"
Редакция сайта ТАСС
18:55

ЧЕРКЕССК, 26 ноября. /ТАСС/. Первой региональной премии Российского общества "Знание" в Карачаево-Черкесии удостоен директор Государственной национальной библиотеки им. Х. Б. Байрамуковой Салых Хапчаев. Он признан лучшим просветителем республики, сообщили журналистам в пресс-службе общества "Знание" в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

"Лучшим просветителем КЧР стал Салых Хапчаев. <...> Под его руководством реализуется масштабный проект по созданию многотомной электронной книги памяти "Победители", посвященной жителям КЧР - участникам Великой Отечественной войны. <...> Размещенный на сайте государственной библиотеки ресурс впервые обобщает сведения о земляках-фронтовиках и становится инструментом военно-патриотического воспитания для школьников, студентов и широкого круга жителей республики", - говорится в сообщении.

Лучшим просветительским проектом Карачаево-Черкесии стал проект "Этнокультурное образование: сохранение традиций в многообразии России", направленный на интеграцию языкового, исторического и культурного наследия народов страны в современную образовательную среду. "Его реализует издатель Абазгу Цвижба. В 2024-2025 гг. в рамках инициативы открыто 20 этнокультурных классов в пяти регионах, проведено десять межрегиональных фестивалей, подготовлено 500 педагогов и создано 30 онлайн-уроков. Проект сочетает традиционные образовательные форматы с цифровыми технологиями, охватывая 5 тыс. школьников и свыше 30 тыс. пользователей онлайн-платформы. Такой подход помогает сохранять редкие и исчезающие языки и поддерживать межкультурный диалог", - отметили в пресс-службе.

В пятом сезоне просветительской премии в каждом субъекте страны впервые определяли лучшего просветителя и лучший просветительский проект года. Обладателей первых региональных наград выбрал экспертный совет "Знания".

"Знание. Премия" - главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. Юбилейный сезон премии проходит при поддержке генерального информационного партнера - ТАСС. 

Россия