Лучшим просветителем КЧР признали директора госбиблиотеки республики

Под его руководством реализуется масштабный проект по созданию многотомной электронной книги памяти "Победители"

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 26 ноября. /ТАСС/. Первой региональной премии Российского общества "Знание" в Карачаево-Черкесии удостоен директор Государственной национальной библиотеки им. Х. Б. Байрамуковой Салых Хапчаев. Он признан лучшим просветителем республики, сообщили журналистам в пресс-службе общества "Знание" в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

"Лучшим просветителем КЧР стал Салых Хапчаев. <...> Под его руководством реализуется масштабный проект по созданию многотомной электронной книги памяти "Победители", посвященной жителям КЧР - участникам Великой Отечественной войны. <...> Размещенный на сайте государственной библиотеки ресурс впервые обобщает сведения о земляках-фронтовиках и становится инструментом военно-патриотического воспитания для школьников, студентов и широкого круга жителей республики", - говорится в сообщении.

Лучшим просветительским проектом Карачаево-Черкесии стал проект "Этнокультурное образование: сохранение традиций в многообразии России", направленный на интеграцию языкового, исторического и культурного наследия народов страны в современную образовательную среду. "Его реализует издатель Абазгу Цвижба. В 2024-2025 гг. в рамках инициативы открыто 20 этнокультурных классов в пяти регионах, проведено десять межрегиональных фестивалей, подготовлено 500 педагогов и создано 30 онлайн-уроков. Проект сочетает традиционные образовательные форматы с цифровыми технологиями, охватывая 5 тыс. школьников и свыше 30 тыс. пользователей онлайн-платформы. Такой подход помогает сохранять редкие и исчезающие языки и поддерживать межкультурный диалог", - отметили в пресс-службе.

В пятом сезоне просветительской премии в каждом субъекте страны впервые определяли лучшего просветителя и лучший просветительский проект года. Обладателей первых региональных наград выбрал экспертный совет "Знания".

"Знание. Премия" - главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. Юбилейный сезон премии проходит при поддержке генерального информационного партнера - ТАСС.