Умерла модельер Памела Хогг

Причина смерти не уточняется

Редакция сайта ТАСС

Памела Хогг © Scott A Garfitt/ Invision/ AP

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Умерла шотландская модельер Памела Хогг, создававшая образы для таких знаменитостей, как Леди Гага, Кайли Миноуг и Рианна. Об этом сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на заявление семьи модельера.

По их словам, Хогг умерла в хосписе в окружении друзей и родственников. Причина смерти не уточняется.

Памела Хогг не раскрывала свой точный возраст. Она окончила Школу искусств Глазго, где изучала изобразительное искусство и печатный текстиль, прежде чем запустить собственную коллекцию одежды в 1981 году, когда ей было около 20 лет. Среди других знаменитостей, работавших с Хогг, были музыкальные исполнительницы Джесси Джей, Бьорк, Келли Роуленд и модели Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шиффер.