Счетная палата выявила недостатки при проверке РАНХиГС и еще двух вузов

Проверка показала, что использование федеральных ресурсов велось с существенными нарушениями и недостатками

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Счетная палата РФ оценила эффективность бюджетных расходов, направленных в 2021-2024 годах на финансовое обеспечение деятельности трех ведущих вузов страны - Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (МГТУ), Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Московского института электронной техники (МИЭТ). Из отчета Счетной палаты о результатах проверки деятельности ведущих образовательных учреждений высшего образования в части использования средств, выделенных в 2021-2024 годах следует, что использование федеральных ресурсов велось с существенными нарушениями и недостатками

"Проверка показала, что использование федеральных ресурсов осуществлялось вузами недостаточно эффективно, а также сопровождалось существенными нарушениями и недостатками. <…> По итогам проверки всем трем вузам направлены представления с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков", - говорится в отчете.

В 2021-2024 годах общий объем расходов составил 273,7 млрд рублей, из которых 151,97 млрд рублей (55,5%) - средства федерального бюджета. Объем федерального финансирования МГТУ составил 62,4 млрд рублей, РАНХиГС - 59,5 млрд рублей, МИЭТ - 30 млрд рублей. При этом доля федерального бюджета в МГТУ снизилась с 66,2% до 63,5%, в Академии и МИЭТ выросла - с 40% до 40,8% и с 55,2% до 76,2% соответственно, отметили в Счетной палате.

В целом проверка показала, что финансирование вузов в проверяемый период было достаточным для обеспечения их уставной деятельности, а объемы выделенных средств из федерального бюджета даже превышали текущую потребность. Об этом свидетельствует ежегодное образование неиспользованных остатков бюджетных субсидий: так, на 1 января 2025 года общий объем неисполненных расходов по трем вузам составил 11,2 млрд рублей.

Счетная палата направила предложения по повышению эффективности расходов на финансирование высших учебных заведений в адрес правительства РФ и Минобрнауки России.