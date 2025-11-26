В ДНР инвестор ликвидирует четыре террикона

Это говорит о том, что бизнес из других субъектов заинтересован в экологических проектах в регионе, отметил министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шебалков

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Четыре террикона в ДНР ликвидируют за счет средств инвестора, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шебалков на III Всероссийской научно-практической конференции по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция".

"Главой ДНР Денисом Пушилиным проводится инвестиционная работа по привлечению потенциальных инвесторов на территорию республики, в том числе уже есть положительное решение нашего инвестиционного комитета, который возглавляет глава ДНР, уже четыре террикона на территории республики подлежат ликвидации", - сказал Шебалков.

По его словам, это говорит о заинтересованности бизнеса из других субъектов РФ в экологических проектах в ДНР. "Заходя на нашу территорию они уже видят потенциал. Для нас это хорошо: это уборка вредных веществ на территории республики, освобождение достаточно больших площадей для строительства", - заключил министр.

В сентябре в Минимущества ДНР сообщили ТАСС, что инвестор намерен направить более 140 млн рублей на извлечение топлива из терриконов в Снежном, Торезе и Шахтерске. Для улучшения экологии региона также проводятся высадки зеленых насаждений в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

III Всероссийская научно-практическая конференция по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция" прошла в Москве в среду. Экологи, ученые, представители исполнительной власти, общественники и волонтеры обсудили стоящие перед регионами экологические вызовы.