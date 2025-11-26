Ватикан напомнил о недопустимости полигамии в католицизме

Святой престол также отметил, что секс не должен рассматриваться только в качестве способа продления рода

ВАТИКАН, 27 ноября. /ТАСС/. Ватиканская дикастерия доктрины веры в последнем своем разъяснении отметила, что секс объединяет супругов, укрепляет брак и не должен рассматриваться только в качестве способа продления рода. Также Ватикан обозначил, что отношения между партнерами должны быть моногамными.

"Сексуальная сторона в браке не должна сводиться лишь к гарантии размножения, но она помогает укреплению и обогащению союза, который существует между одним мужчиной и одной женщиной", - говорится в документе.

Как поясняет агентство ANSA, документ, одобренный Папой Римским Львом XIV, выпущен в ответ на запросы со стороны африканских епископов, которые жалуются на распространение полигамии на континенте. По этому поводу в Римской курии отмечают, что полигамия или полиаморность, не публичная и часто скрытая, характерна и для западного общества. "Полигамия, измена основываются на иллюзии о большей интенсивности отношений при смене партнера, но отношения двоих нельзя разделять с другими, поскольку красота этого союза в его эксклюзивности", - говорится в документе, в котором приводятся отсылки к Писанию, предыдущим папским разъяснениям и богословским трудам.

Кроме того, доктрина веры утверждает принцип, заключающийся в том, что любовь нельзя смешивать с обладанием, не допускается никакая форма насилия.

Ранее в Ватикане разъясняли, что брак может быть только между представителями разных полов - мужчиной и женщиной, любые другие формы союзов церковь признавать не может, поскольку это противоречит догме.