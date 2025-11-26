В ГД просят закрепить 50% мест СПО за приоритетными технологическими профессиями

Глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова также предложила ввести трехуровневую структуру распределения КЦП

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) направила письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением законодательно установить, что не менее 50% приема в учреждения среднего профессионального образования (СПО) должно приходиться на приоритетные профессии технологического суверенитета. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам Лантратовой, сейчас отсутствуют единые федеральные нормы минимальной доли контрольных цифр приема (КЦП) по приоритетным профессиям, а также законодательно закрепленное определение "востребованной профессии СПО", учитывающее прогноз кадровой потребности и данные о трудоустройстве.

"Считаю целесообразным, во-первых, рассмотреть возможность нормативного закрепления минимальной доли КЦП СПО по программам, относимым к приоритетным профессиям и специальностям технологического суверенитета, на уровне не менее 50 процентов совокупного объема КЦП в каждом субъекте РФ с возможной дифференциацией по типам регионов, но с единым федеральным нижним порогом; привязать перечень таких программ к президентскому перечню профессий технологического лидерства и утвержденному списку 263 специальностей СПО", - написала парламентарий.

Она также предложила ввести трехуровневую структуру распределения КЦП: уровень А - приоритетные профессии технологического суверенитета, уровень В - регионально значимые профессии, уровень С - иные программы с учетом спроса молодежи. При этом субъекты предлагается обязать формировать КЦП на основе пятилетнего прогноза кадровой потребности с механизмом обратной связи через показатели привлекательности программ для абитуриентов при сохранении установленной минимальной доли по уровню А.

"Во-вторых, считаю целесообразным ввести в федеральное законодательство понятие "востребованная профессия (специальность) СПО" как профессии или специальности, по которой интегральный индекс, рассчитанный на основе доли в замещающей кадровой потребности, уровня и динамики трудоустройства, относительного уровня заработной платы и данных службы занятости, превышает установленный порог", - добавила Лантратова.

Предлагается также утвердить совместным актом Минпросвещения, Минтруда, Минобрнауки и Минэкономразвития методику расчета индекса. На ее основе ежегодно будут формироваться перечни востребованных, стабильно значимых и снижающихся по востребованности профессий СПО, обязательные для распределения КЦП и целевых мест, а также связывать статус "востребованной профессии" с мерами поддержки обучающихся, включая повышенные стипендии, модернизацию мастерских и субсидирование проезда и проживания по дефицитным профессиям.