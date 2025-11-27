Говорящего кота и волшебную палочку для клубники попросили дети у Деда Мороза

В вотчине волшебника отметили, что над такими просьбами "приходится поломать голову"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Говорящего стихами кота и волшебную палочку для выращивания клубники попросили дети у российского Деда Мороза, чья резиденция расположена под Великим Устюгом Вологодской области. Такие необычные пожелания поступили к волшебнику в этом году, рассказали ТАСС в его вотчине.

"Дети и взрослые, как всегда, поражают своей фантазией. В этом году один юный изобретатель из Новосибирска просил волшебную палочку для выращивания клубники зимой. А девочка Катя из Казани хотела, чтобы ее кот заговорил стихами. Над такими просьбами нам с помощниками приходится поломать голову", - передали в вотчине слова Деда Мороза.

Ранее волшебник рассказывал ТАСС, что многие дети мечтают о современных электронных гаджетах, но и сладкие гостинцы остаются любимым подарком.

18 ноября Дед Мороз отпраздновал день рождения в своей вотчине под Великим Устюгом, зажег новогодние огни на первой в России елке и дал старт новогодним мероприятиям. После он отправился в новогоднее путешествие по странам и регионам России. В его вотчине есть тематический парк, двухэтажный терем, почта Деда Мороза, дом моды, зоосад - филиал Московского зоопарка.