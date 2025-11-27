На севере Сахалина и в центральной части острова ожидается сильная метель

Спасатели рекомендуют не покидать пределы населенных пунктов без особой необходимости

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Ухудшение погодных условий прогнозируют в северных и центральных районах Сахалина в конце недели. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"По информации Сахалинского управления Росгидромета, вечером 28 и ночью 29 ноября в северных и центральных районах Сахалина ожидаются сильные, местами очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега. При снеге метель, видимость 500 м и менее. <...> В прибрежных районах ветер 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Ожидаются гололедные явления. Спасатели рекомендуют не покидать пределы населенных пунктов без особой необходимости, отложить выезды на рыбалку и охоту, обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и линии электропередачи. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, советуют переждать непогоду в подготовленных для этого местах.

В связи с подходом циклона 28 ноября будет приостановлена работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область), которая соединяет остров с материком. Погода ухудшается и в Хабаровском крае.