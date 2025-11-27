Свыше 13% опрошенных россиян постоянно испытывают тревогу

В той или иной степени тревожность ощущают более 70% респондентов, говорится в исследовании онлайн-страховой компании "Лучи" и исследовательского центра "Позиция"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 70% опрошенных россиян так или иначе испытывают тревогу, из них 13,6% тревожатся постоянно. Об этом говорится в исследовании онлайн-страховой компании "Лучи" (бывшая ГК BestDoctor) и исследовательского центра "Позиция", с которым ознакомился ТАСС.

"Согласно данным исследования, 74,3% опрошенных так или иначе испытывают тревожность: 13,6% - постоянно, 25,3% - время от времени, 35,4% - редко. Лишь четверть респондентов (25,7%) заявили, что не ощущают тревожности вовсе. Таким образом, состояние внутреннего напряжения стало общим фоном для различных возрастов и социальных групп", - рассказали эксперты.

Первое место среди страхов во всех возрастных категориях респондентов занимает здоровье свое и близких, его назвали 43,9% участников. Потеря работы или дохода пугает 40% россиян, ухудшение благополучия семьи - 40,9%. Кроме того, опрошенных беспокоят проблемы с жильем - 17,7%, неспособность накопить на пенсию - 12,2%, глобальные кризисы - 6,8%, будущее детей - 8,2%, мошенничество и киберпреступность - 5,9%.

Эксперты отметили, что исследование фиксирует "заметный сдвиг" в подходе россиян к управлению рисками. Наряду с ключевым инструментом - финансовой "подушкой" (25,9%) - они все чаще прибегают к другим методам сохранения здоровья. В их числе правильное питание и здоровый образ жизни (21%), регулярное прохождение медобследования (13,5%) и работа с психологами (12,7%). В сумме это составляет 47,2% участников, то есть почти половину опрошенных.

Одновременно часть респондентов предпринимает дополнительные шаги для укрепления своей безопасности: 7,9% осваивают новые профессии, 4,7% инвестируют в активы, а 3,5% обращаются за консультацией к финансовым специалистам. Однако почти треть участников (29,8%) призналась, что не предпринимает никаких мер для снижения собственной уязвимости, несмотря на высокий уровень тревожности.

Опрос проведен в 16 крупных городах с населением свыше 500 тыс. человек. В выборку вошли 1247 респондентов, из которых 59,4% - мужчины и 40,6% - женщины. Наиболее представлены возрастные группы от 26 до 55 лет (72,2%), а также молодежь от 18 до 25 лет (20,3%) и люди старше 55 лет (7,5%).