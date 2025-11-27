Посол КНР: Пекин нацелен бить рекорды по продолжительности жизни населения

В период 15-й пятилетки ожидают, что показатель достигнет 80 лет, заявил Чжан Ханьхуэй

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Китая нацелены достигать все новые рекорды по продолжительности жизни населения. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"По статистике, к концу 2024 года средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае достигла 79 лет, уровень здоровья населения стабильно повышается, а в период 15-й пятилетки ожидается, что этот показатель достигнет 80 лет, - отметил посол. - По мере дальнейшего продвижения китайской модернизации, постоянного повышения уровня медицинских технологий и постепенного распространения здорового образа жизни средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае будет постоянно устанавливать новые рекорды".

Дипломат напомнил, что ожидаемая средняя продолжительность жизни является комплексным показателем, отражающим уровень социально-экономического развития страны или региона, а также способность системы здравоохранения обеспечивать медицинское обслуживание. Он также подчеркнул, что в предложениях ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития ясно отмечается необходимость ускоренного строительства "Здорового Китая", реализации стратегии приоритетного развития здравоохранения, совершенствования системы государственных программ и институтов по укреплению здоровья, а также повышения средней продолжительности жизни и уровня здоровья населения.

"Крепкое здоровье - это неизменная цель человечества, оно касается благополучия каждой семьи и еще глубже влияет на будущее страны и нации. Правительство Китая, придерживаясь концепции развития, ориентированной на народ, всегда ставит здоровье населения на стратегически приоритетное место в развитии, закладывает прочную основу для претворения в жизнь китайской мечты о великом возрождении китайской нации", - пояснил глава китайского диппредставительства.

Она также отметил, что в настоящее время в Китае создана крупнейшая в мире система здравоохранения. По состоянию на конец 2024 года китайская система здравоохранения насчитывала 1,09 млн учреждений с 15,78 млн медицинских работников. Базовое медицинское страхование охватывает более 1,3 миллиарда человек, а свыше 90% городских и сельских жителей Китая могут добраться до ближайшего медицинского пункта в течение 15 минут. "В то же время правительство Китая продолжает усиливать целевую поддержку и помощь ключевым провинциям и отдаленным регионам, включая Сицзан и Синьцзян. Разрыв в доступе к медицинским ресурсам между восточными, центральными и западными регионами страны постепенно сокращается, а чувство удовлетворенности, счастья и безопасности китайских граждан постоянно растет", - добавил посол.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:15 мск.