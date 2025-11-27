На Алтае предложили ограничить в РФ продажу алкоголя в частном секторе

В республике уже утвердили решение о введении полного запрета на работу алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах

ГОРНО-АЛТАЙСК, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания - Эл Курултай Республики Алтай обратились с законодательной инициативой в Государственную думу, предлагая расширить права регионов по ограничению продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в частном жилом секторе. Соответствующее постановление было принято на сессии республиканского парламента.

"Мы все прекрасно знаем, что в основном наш регион в частном [жилом] секторе, поэтому для нас, для нашего региона этот вопрос является актуальным. Данная законодательная инициатива согласована и поддерживается Министерством экономического развития Республики Алтай", - сообщила председатель комитета по экономической, финансовой и налоговой политике Радмила Пекпеева.

Алтайская инициатива предполагает внесение изменений в статью 16 федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции". Ее цель - обеспечить общественный порядок, защитить права граждан на тишину и отдых в местах их непосредственного проживания.

Сейчас субъекты РФ уже имеют право ограничивать продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах. Однако эта норма не распространяется на зоны индивидуальной жилой застройки, так называемый "частный сектор", где проблема шума и нарушений покоя граждан от работающих допоздна "наливаек" также стоит крайне остро.

Парламент Республики Алтай также подготовил собственную законодательную базу для ужесточения контроля за оборотом алкоголя. Эл Курултай также в четверг принял в первом чтении проект республиканского закона, который вводит полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах, а также в пристроенных и встроенных к ним нежилых помещениях.

Ранее власти Республики Алтай утвердили решение о введении полного запрета на работу алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ. Также в целом будет ограничена реализация спиртных напитков в будни с 11:00 до 19:00 часов. В субботу продажа будет разрешена до 16:00, в воскресенье будет действовать полный запрет. Кроме того, нельзя будет купить алкоголь и в праздничные дни. Эти изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.