В Москве коммунальный флот начали готовить к новому сезону летней навигации

В период летней навигации коммунальные суда в ежедневном режиме занимались очисткой акватории

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке коммунального флота к новому сезону летней навигации. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Столичный коммунальный флот завершил свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны. В межнавигационный период проведем комплексные мероприятия по подготовке флота к новому сезону, в частности, запланированы ремонт и модернизация девяти судов", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в период летней навигации коммунальные суда в ежедневном режиме занимались очисткой акватории, всего было собрано более 530 тонн мусора, извлечено около 4 тыс. тонн песка и грунта.

"В межнавигационный период проведем техническое обслуживание каждого судна. Будет выполнена проверка всех узлов, механизмов и оборудования, замена расходных и изношенных материалов, покраска. На заключительном этапе проведем пусконаладочные мероприятия для подтверждения корректной работы", - добавил он.

Так, на четырех судах для сбора мусора усовершенствуют системы управления и обновят судовые энергетические установки, что должно улучшить их управление и маневренность, обеспечить большую мощность. На трех плавучих кранах запланирована установка современных грейферов и увеличение мощности двигателей.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что после окончания летней навигации на воде остались два судна "Риф" и "Норд" с ледовым классом до 20 см. На незамерзающих участках акватории продолжают работать судно-мусоросборщик и быстроходный катер.