Конгресс молодых ученых в Сириусе возобновляет работу

Эвакуацию участников завершили

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Конгресс молодых ученых (КМУ) возобновляют свою работу в научно-технологическом университете "Сириус", эвакуация участников завершена. Об этом сообщается в информационной рассылке для участников мероприятия.

Ранее участников КМУ эвакуировали в укрытия на фоне угрозы атаки БПЛА, объявленной на федеральной территории Сириус и в Сочи.

"КМУ возобновляет свою работу. Ждем вас на площадке мероприятия", - говорится в сообщении.

Угроза атаки БПЛА объявлена с утра в Сочи и на федеральной территории Сириус, аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает самолеты.