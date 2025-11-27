Крупнейший вуз СКФО перевел студентов на дистант из-за беспилотной опасности

Обучающихся призвали оставаться внутри помещений и ограничить передвижение по улице

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет перевел студентов на дистанционный формат обучения на время действия в Ставропольском крае беспилотной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

"В Ставропольском крае объявлена беспилотная опасность. Начиная со второй пары и до отмены, занятия переводятся в дистанционный формат. Те, кто находится в данный момент на занятиях, просьба оставаться внутри помещений и ограничить передвижение по улице", - отмечается в сообщении.

Утром в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил об объявлении в регионе беспилотной опасности.