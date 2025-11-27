В Москве в честь Дня матери пройдут концерты и творческие мастер-классы

Школьникам и студентам колледжей раздадут 1 млн открыток, где они смогут написать пожелания своим матерям и вручить их в день праздника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Москва отметит День матери праздничной программой в последнее воскресенье осени, 30 ноября. Юные москвичи подарят своим матерям специальные открытки - "маментинки", а в городе пройдут концерты, выставки и творческие мастер-классы, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В День матери мы хотим особо поблагодарить их за этот бесценный труд и создать по-настоящему праздничную атмосферу. Столичные школьники и студенты колледжей подпишут более миллиона открыток-"маментинок" с самыми теплыми словами. Еще один яркий подарок подготовили столичные колледжи - пряники ручной работы будут ждать москвичек в наших Центрах женского здоровья", - сказала заммэра.

Акция пройдет 27 и 28 ноября во всех школах и колледжах столицы. Школьникам и студентам колледжей раздадут 1 млн открыток, где они смогут написать пожелания своим матерям и вручить их в день праздника. Кроме того, ко Дню матери студенты-кулинары московских колледжей испекут символичные пряники. В праздничные выходные их смогут получить посетительницы столичных Центров женского здоровья.

С 30 ноября в Центрах женского здоровья, городских поликлиниках, центрах "Мои документы" и Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина будут раздавать праздничные стаканы с репродукциями картин из коллекции учреждения. Во флагманских офисах "Мои документы" 30 ноября пройдут творческие мастер-классы по украшению кокошников и росписи матрешек. В День матери более чем на 10 тысячах медиафасадов столицы появятся праздничные поздравления.

Программа на ВДНХ

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала о праздничной программе в честь Дня матери, которая пройдет на ВДНХ. На прогулке по выставке "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского Музея" в павильоне №1 "Центральный" расскажут о том, как изображали матерей в отечественной живописи. В музее славянской письменности "Слово" пройдет экскурсия, посвященная старинным семейным традициям, а в центре "Космонавтика и авиация" - знаменитым российским женщинам-космонавтам и их детям. Посетителям Музея кино покажут сказочную ленту "Мама" 1976 года, а также познакомят с историей ее создания. Расписание всех мероприятий будет опубликовано на сайте выставки и страницах учреждений. На некоторые из них потребуется предварительно зарегистрироваться или приобрести билет.