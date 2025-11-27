В Смоленской области около 3,9 тыс. человек остаются без электроснабжения

Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются

СМОЛЕНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Число абонентов в Смоленской области, у которых отсутствует электроснабжение из-за прошедшего накануне снегопада, сократилось почти в три раза - до 3,9 тыс. человек. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ситуация с энергоснабжением в Смоленской области стабилизируется. За прошедшие сутки количество жителей, остающихся без электроэнергии, сократилось почти в три раза. На данный момент без света находятся 3,9 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства, работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются в круглосуточном режиме. "Основные работы сейчас сосредоточены в местах, где последствия снегопада оказались наиболее серьезными. Энергетики восстанавливают поврежденные линии электропередачи и трансформаторные подстанции", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, сильный снегопад 26 ноября привел к массовым отключениям электроэнергии в Смоленской области, без света осталось порядка 9,6 тыс. человек. На ликвидацию последствий было мобилизованы 109 бригад "Россети центр", а также 22 дополнительные бригады из филиалов "Калугаэнерго", "Тулэнерго", "Орелэнерго", "Брянскэнерго", "Рязаньэнерго", "Липецкэнерго" и "Нижновэнерго".