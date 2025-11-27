Против закрытия Русского дома в Кишиневе собрали порядка 4 тыс. подписей

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Около 4 тыс. подписей собрали за две недели в Молдавии против инициативы прозападного правительства закрыть Русский дом в Кишиневе. Об этом рассказал журналистам глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

"По инициативе Русской общины и Координационного совета российских соотечественников был организован сбор подписей, в рамках которого было собрано свыше 3 000 живых подписей и свыше 800 подписей, собранных в рамках электронной петиции", - сказал Петрович. Их сбор начался после решения парламента о денонсации соглашения в первом чтении 13 ноября, уточнил общественный деятель.

О решении закрыть Русский дом МИД Молдавии заявил 13 февраля, когда на территории республики были найдены два упавших беспилотника рядом с границей Украины. Эти планы спровоцировали ряд акций протеста. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем "с целью повышения градуса напряженности", заявив, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

Законопроект о закрытии культурного центра был одобрен на первом заседании нового правительства, а затем и в первом чтении парламентом страны, который контролирует проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС). Оппозиционные фракции подвергли демарш критике. Они подчеркнули, что аналогичные культурные центры функционируют в 86 странах мира, включая 15 государств - членов ЕС.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду в 2020 году, а также победы на выборах учрежденной ею Партии действия и солидарности в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.