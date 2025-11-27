В аэропорту Сочи задерживается вылет шести рейсов после утренних ограничений

Обстановка в аэропорту спокойная

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. На вылет задерживаются шесть авиарейсов в международном аэропорту Сочи, где утром в четверг действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Ограничения, вводимые сегодня утром на прием и выпуск воздушных судов, не оказали серьезного влияния на работу воздушной гавани юга. На 12:00 мск текущего дня. Задержаны вылеты (более двух часов) шести рейсов. В течение сегодняшнего дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обстановка в аэропорту спокойная, все операции выполняются штатно.

Угроза атаки БПЛА была объявлена с утра в Сочи и на федеральной территории Сириус, аэропорт Сочи временно не принимал и не выпускал самолеты. По данным Росавиации, на фоне ограничений 10 самолетов ушли на запасные аэродромы. Ранее в университете "Сириус" на фоне угрозы беспилотной атаки участников V Конгресса молодых ученых, который проходит на его площадке 26-28 ноября, эвакуировали в укрытия. На данный момент конгресс возобновил свою работу.