В Новороссийске пресекли контрабанду платины, золота и серебра из Турции

Драгоценные металлы ввезли под видом электронных плат и микросхем

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники новороссийской таможни пресекли попытку ввоза из Турции платины, золота и серебра под видом электронных плат и микросхем, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в Федеральной таможенной службе.

Установлено, что руководитель одной из компаний Нижнего Новгорода, занимающейся обработкой лома и отходов металлов, незаконно ввез из Турции 19 тонн электронных плат и микросхем. Лабораторное исследование показало, что в их составе присутствуют драгметаллы: платина, золото и серебро. Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере) , - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина был осведомлен о запрете на ввоз такого товара. Разрешительных документов на его ввоз не было, он также не внес товар в декларацию. Ущерб оценен в 1,5 млн рублей, товар изъят. Мужчина свою вину признал.