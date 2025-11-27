В Ленобласти на месте полевого кладбища открыли мемориал защитникам Ленинграда

На мемориальных плитах высечены имена 3 тыс. погибших советских солдат

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Мемориал защитникам блокадного Ленинграда открыли в деревне Назия Ленинградской области на месте полевого кладбища 128-й стрелковой дивизии. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в официальном Telegram-канале.

"Такие инициативы - фундамент нашего общего долга перед павшими. Особое значение имеет работа по перезахоронению бойцов и установке памятных мемориалов в Ленинградской области, где каждый шаг - это восстановление исторической правды. Волонтеры вносят не просто практический вклад, а укрепляют духовные узы между эпохами. При этом важным показателем становится партнерство с коммерческим сектором, что превращает сохранение исторической памяти в общенациональную задачу", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора по внутренней политике Константина Патраева.

На мемориальных плитах высечены имена 3 тыс. погибших советских солдат в ходе боев по освобождению Ленинграда от вражеской блокады.

Рядом с памятным местом также были благоустроены дорожки и высажены 100 деревьев.

О блокаде

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады.