В Самаре завершили проходку правого тоннеля станции метро "Театральная"

Станцию откроют в первом квартале 2027 года

Редакция сайта ТАСС

© Дарья Малеева/ ТАСС

САМАРА, 27 ноября. /ТАСС/. Строители завершили проходку второго, правого перегонного тоннеля станции метро "Театральная" в Самаре, передает корреспондент ТАСС.

"Завершилась проходка важного туннеля. Семь месяцев более 300 строителей работали над тем, чтобы 1,5 тысячи метров пройти, опережая сроки. <…> Семь месяцев для такого знакового объекта действительно очень хорошие темпы", - сказал на церемонии завершения проходки тоннеля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По его словам, станция будет завершена в срок, до конца 2026 года. "Сейчас готовность порядка 75%. В первом квартале 2027 года она откроется для наших жителей", - добавил он.

В церемонии по выидеосвязи принял участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который дал старт завершению проходки тоннеля. "Даем старт, завершаем", - сказал он.

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Самара" начал проходку правого перегонного тоннеля метрополитена от улицы Полевой до станции "Театральная" 19 мая. Стоимость работ ранее оценивали в размере 1,1 млрд рублей. В марте 2025 года министр строительства РФ Ирек Файзуллин в ходе рабочей поездки на объект отметил важность строительства метро в Самаре.

О строительстве станции

Самарский метрополитен начали строить в 1980 году. Регулярное движение пассажирских поездов началось в 1987 году. Действует одна линия метро протяженностью 11,6 км, на ней расположено 10 станций. Станция "Театральная" должна стать 11-й, с ее открытием будет завершена первая очередь "подземки".

Для реализации проекта регион привлек инфраструктурный кредит, подготовку площадки начали в 2022 году. Станцию должны были сдать в первом квартале 2024 года, затем сроки переносили. Проходка левого перегонного тоннеля между станциями "Театральная" и "Алабинская" стартовала в мае и была завершена в декабре 2024 года. После чего на станции начали отделочные работы, монтаж инженерных сетей, устройство конструкций лестничного схода станционного комплекса, работы по соединению левого перегонного тоннеля с вентиляционной шахтой.

С октября 2024 года в Самаре расследуется связанное со строительством метро уголовное дело об организации преступного сообщества, обвинение предъявлено нескольким бывшим чиновникам правительства Самарской области. В их числе экс-председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, бывший министр финансов Андрей Прямилов. бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев.