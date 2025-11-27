В Воронеже рассмотрят новый эпизод в деле гражданина США Гилмана

Обвиняемого в применении насилия к сотрудникам ФСИН не доставили на судебное заседание

ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Гражданин США Роберт Гилман, обвиняемый в применении насилия к сотрудникам службы исполнения наказаний, в четверг не был доставлен в Центральный районный суд Воронежа, в заседании объявлен перерыв. Вместе с тем адвокат Гилмана Ирина Бражникова сообщила ТАСС, что в деле ее подзащитного появится еще один эпизод.

"Не привезли, доставки не было. <…> У него будет еще один суд. Но это было уже давно, просто сейчас дело в суд направили. Да, еще будет эпизод, будет рассматриваться [помимо того, который должен был рассматриваться в четверг]", - сказала Бражникова, комментируя появившуюся информацию о том, что Гилман, находясь в заключении, вновь совершил правонарушение.

Новое заседание по делу Гилмана назначено на 3 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального районного суда Воронежа.

На предыдущем судебном заседании Гилман сообщил, что 5 мая 2025 года совершил новое нападение на сотрудника УФСИН, не желая быть отправленным в исправительную колонию из СИЗО и полагая, что это приведет к его оставлению в изоляторе. Несмотря на попытку напасть на сотрудника СИЗО, Гилмана на следующий день все же этапировали в исправительную колонию № 8 в городе Россошь. Расстроенный этим фактом и желавший вернуться в СИЗО в Воронеже, тот вновь совершил нападение на сотрудника УФСИН. В зачитанных стороной обвинения показаниях Гилмана, данных им в ходе предварительного следствия, упоминалось, что тот хотел остаться в СИЗО из-за лучших в сравнении с колонией условий содержания, он отмечал хорошее отношение сотрудников к нему и возможность получать посылки от родственников.

О деле Гилмана

Гилмана задержали 19 января 2022 года на вокзале в Воронеже за пьяный дебош в поезде Сухум - Москва. В полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой. Суд назначил ему 4,5 года колонии общего режима, в мае 2023 года срок наказания сократили на год. Новое уголовное дело в отношении Гилмана возбудили после того, как он, отбывая наказание, не согласился соблюдать распорядок дня и применил в отношении сотрудника колонии физическое насилие. Также в колонии он несколько раз ударил следователя, затем вновь применил физическое насилие в отношении инспектора в СИЗО, куда его перевели на период следствия.

В октябре 2024 года Гилмана приговорили к 7 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей, в апреле 2025 года срок заключения увеличили на один год. Из материалов суда, на основании которых был вынесен последний приговор, следует, что срок заключения был увеличен с учетом позиции прокуратуры, которая посчитала назначенное наказание "слишком мягким и несправедливым".

В документе содержится описание событий, изложенное Гилманом. Он утверждал, что один из пострадавших якобы "неоднократно насмехался над его отцом, который в настоящее время парализован и не может самостоятельно передвигаться". Гилман считает свои действия "лишь реакцией" на поведение потерпевшего. В другой раз он применил физическую силу к следователю из-за того, что тот, "сидя на стуле, издавал звуки, как его парализованный отец".