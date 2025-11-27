Финалисты конкурса "Лидеры России. Политика" подключатся к работе прямой линии Путина

Возможные форматы участия обсуждались на встрече главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова с шестью финалистами конкурса

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Финалисты конкурса "Лидеры России. Политика" примут участие в работе по приему обращений граждан на предстоящей прямой линии президента РФ Владимира Путина, об этом ТАСС сообщили в президентском движении. Возможные форматы участия обсуждались на встрече главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова с шестью финалистами конкурса.

На встрече обсуждались участие финалистов, выбравших Кузнецова своим наставником, в работе по подготовке прямой линии, а также их возможная вовлеченность в проекты движения под девизом "Все для Победы!".

"Начиная с 2023 года президентское движение стало частью объединенной редакции программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Представители Народного фронта участвуют в приеме звонков, систематизируют ключевые проблемы, связываются с заявителями, анализируют удовлетворенность граждан решением их вопросов. У всех вас, коллеги, будет возможность принять участие в этой большой и важной работе", - сказал Кузнецов.

Руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова отметила важность предстоящей прямой линии."Будут тысячи звонков, тысячи обращений. Люди хотят, чтобы им помогли. Наша задача - сделать все, чтобы оправдать их доверие".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что большая пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией, запланирована на середину декабря, а вопросы к ней начнут собирать за две недели до мероприятия, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Лидеры России. Политика" реализуется по поручению президента и является частью системы социальных лифтов и поддержки талантов. Его цель - выявление перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией, для их дальнейшего развития и работы в современной политической среде.