В Max можно будет получить быстрый доступ к документам с "Госуслуг"

В список уже вошли электронные версии паспорта и водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС, ИНН

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. В национальном мессенджере MAX можно будет получить быстрый доступ к документам с портала госуслуг, сообщили его представители.

Речь идет об электронных версиях паспорта и водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС, ИНН. Этот список обещают расширять, в частности, основными документами детей и информацией о транспортных средствах.

Документы в карточках будут доступны в профиле, в разделе "цифровой ID". Для доступа к документам не нужна биометрия, но требуется согласие пользователя: в том же разделе профиля нужно выбрать тип документа и дать согласие на обработку данных в "Госуслугах" для первого использования.