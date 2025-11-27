Якутские детали для вездеходов прошли испытания морозами до 70 градусов

Речь идет об универсальных пыльниках ШРУС

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Резинотехнические детали для арктических вездеходов нового поколения, разработанные учеными Северо-Восточного федерального университета (СВФУ, Якутия), доказали износостойкость в условиях морозов до минус 70 градусов. Об этом сообщил на пленарном заседании Северного форума по устойчивому развитию ректор вуза Анатолий Николаев, передает корреспондент ТАСС.

"Мы определили технологическую линию с нашим партнером - "Заводом вездеходов амфибий" по производству вездехода "Звезда", который занимает 10% вездеходного рынка и ориентирован на Арктику. На учениях МЧС "Безопасная Арктика-2025" на Чукотском полуострове техника, оснащенная нашими деталями, проехала 2,5 тыс. км - не было ни одной поломки. Наша совместная с партнером работа привела к тому, что вездеходы выдержали все условия. Мы встречались с гендиректором "Завода вездеходов амфибий" [Александром Блохиным] - он сказал, что детали выдерживают минус 70, а в лабораторных условиях - минус 80 градусов", - отметил Николаев.

В СВФУ уточнили, что речь идет об универсальных пыльниках ШРУС, которые разработаны в лаборатории "Технологии полимерных нанокомпозитов" Арктического инновационного центра СВФУ. Ученые данной лаборатории ведут работу в рамках лицензионного договора и договора на выполнение НИОКР.

"Завод вездеходов амфибий" (ООО "Звезда") - предприятие по производству колесных вездеходов нового поколения под брендом "Звезда", предназначенных для эксплуатации при температурах от минус 60 до плюс 40 градусов Цельсия.

О форуме

В 2025 году Северный форум по устойчивому развитию (СФУР) проходит 26-28 ноября в шестой раз в Якутске. Организаторами VI СФУР выступают правительство Республики Саха (Якутия), международная организация северных регионов "Северный форум", Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Институт мерзлотоведения и научно-образовательный центр "Север".

Северный форум по устойчивому развитию - постоянно действующая ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Основная идея форума - объединить мировое сообщество для решения проблем устойчивого развития регионов Севера и Арктики, достижение 17 целей устойчивого развития ООН.