На Кузнецком мосту установили новогоднюю арку

На поверхности декоративных панелей размещена светодиодная подсветка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Монтаж новогодней арки завершили на Кузнецком мосту в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Световая конструкция напоминает фасад Большого театра. Впервые она была установлена в Москве в 2017 году, когда главной темой фестиваля "Путешествие в Рождество" были театры. Основа арки - прочный металлический каркас, на который крепятся декоративные панели из влагостойкой фанеры. Поверхность панелей оформлена праздничными узорами", - говорится в публикации.

Отмечается, что на поверхности декоративных панелей размещена светодиодная подсветка. В прошлом году арка на улице Кузнецкий мост получила техническое переоснащение. Теперь специалисты АО "ОЭК" могут дистанционно управлять яркостью светодиодов и программировать цветность.

"Для украшения города используем современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - добавили в комплексе.

Как отмечают в столичном комплексе городского хозяйства, за последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида.