На премию "Звезда Дальнего Востока" выдвинули более 150 проектов

Наградой поощрят, в частности, за инициативы по поддержке СВО и созданию реабилитационных центров для военнослужащих

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 150 общественных и инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Арктике, выдвинуты на награждение ежегодной общественно-деловой премией "Звезда Дальнего Востока". Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"На соискание премии "Звезда Дальнего Востока" в этом году выдвинуто более 150 общественных и инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Арктике", - говорится в сообщении.

Инвестиционные проекты получат награду в номинациях "За вклад в стратегическое развитие Дальнего Востока и Арктики", "За вклад в развитие регионов", "Лидер по созданию высококвалифицированных рабочих мест", "Лидер в создании комфортных рабочих условий", "Технологические новации", "Все для Победы". СМИ и представители блогосферы оцениваются номинацией "Красная строка".

Наградой поощряются лучшие участники программы "Гектар" за проекты по поддержке специальной военной операции, созданию реабилитационных центров и мест отдыха для участников СВО, патриотическому воспитанию молодежи. Большое внимание уделено поддержке вузов, волонтерских и общественных организаций за реализацию социальных инициатив и проектов, направленных на усиление патриотического воспитания и содействие проведению специальной военной операции. Такие проекты будут участвовать в номинациях "Волонтерство" и "Вузы для СВО".

"Наша задача поощрить тех, кто вносит свой вклад в развитие российского Дальнего Востока и Арктики. Тех, благодаря которым жизнь дальневосточников и северян становится лучше. Это не только инвестиционные проекты, но и общественные инициативы. Отдельное внимание мы уделяем поддержке проведения специальной военной операции - компаниям, студентам, волонтерам, которые вносят свой вклад в нашу общую Победу", - сказал Трутнев.

Общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Лауреатами премии стали более 130 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли значительный вклад в развитие Дальнего Востока.