В Приморье количество автоматизированных модульных котельных увеличится до 229

Переход на современные автоматизированные источники тепла позволяет эффективно расходовать топливо

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Компания "Примтеплоэнерго" установит в 2025 году в Приморском крае около 30 автоматизированных модульных котельных, таким образом, их общее число достигнет 229. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"До конца этого года общее количество автоматизированных модульных котельных, установленных "Примтеплоэнерго", достигнет 229 единиц. Работа по установке автоматизированных объектов будет продолжена, обеспечивая жителей края современным, безопасным и устойчивым теплоснабжением", - приводятся в сообщении слова генерального директора предприятия Вячеслава Бабича.

Отмечается, что с начала года компания установила 17 автоматизированных модульных котельных в муниципалитетах региона. Переход на современные автоматизированные источники тепла позволяет эффективно расходовать топливо, снижая теплопотери за счет сокращения протяженности тепловых сетей, а также обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.

"Автоматизированные модульные котельные - это современное решение, позволяющее повысить надежность и безопасность теплоснабжения небольших или удаленных территорий. Новые котельные полностью автоматизированы, экономичны и требуют минимального присутствия персонала", - отметил Бабич.

До конца года планируется завершить установку еще 11 автоматизированных модульных котельных в муниципалитетах Приморского края.