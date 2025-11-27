В Московский зоопарк прибыли челноклювы и чернолицые ибисы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более десятка экзотических птиц стали новыми обитателями Московского зоопарка. Среди них: челноклювы, чернолицые ибисы, лягушкорот, а также какаду инка, сообщается в Telegram-канале столичного учреждения.

"Посетители уже могут видеть некоторых из них. Три из четырех видов экзотических пернатых впервые пополнили коллекцию Московского зоопарка: это челноклювы, чернолицые ибисы и дымчатый лягушкорот. А в Центр воспроизводства редких видов животных после долгого перерыва приехали какаду инка", - говорится в публикации.

Отмечается, что челноклювы содержатся в вольере в "Доме птиц" на Старой территории, с ними также живут кулики. В зоопарк поступили четыре юные особи, в настоящее время их пол не известен - его можно определить по анализу крови.

"Внутри своей группы челноклювы довольно шумные, однако с представителями других видов - в нашем случае с куликами, они живут мирно. У этих птиц разный рацион, поэтому у них нет конкуренции за еду. Куликов в Московском зоопарке кормят креветками и мелкими рачками. Челноклювам же запускают живую рыбу в большие миски, откуда они ее вылавливают: это мальки форели и африканского сома", - приводятся в публикации слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В учреждении добавили, что восемь чернолицых ибисов содержатся в павильоне "Птицы и бабочки" на Новой территории, а дымчатый лягушкорот после карантина поселился на втором этаже павильона "Дом птиц".