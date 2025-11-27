Генпрокурор потребовал в первоочередном порядке устранять просчеты в сфере миграции

От состояния законности в этой сфере во многом зависит общественно-политическая ситуация в стране и безопасность граждан, подчеркнул Александр Гуцан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Генпрокурор России Александр Гуцан потребовал от правоохранительных органов в первоочередном порядке устранять просчеты в противодействии нарушениям в миграционной сфере. Об этом он заявил, проводя заседание Координационного совещания руководителей правоохранительных органов по вопросам профилактики, выявления и расследования правонарушений и преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства.

"Глава надзорного ведомства указал, что принятие мер по устранению просчетов в работе правоохранительных органов, повышение эффективности противодействия правонарушениям, совершенным иностранными гражданами, должны носить первоочередной характер", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"От состояния законности в данной сфере во многом зависит общественно-политическая ситуация в стране, безопасность наших граждан, защищенность в целом государства как от внешних, так и от внутренних угроз и вызовов", - подчеркнул Александр Гуцан.

Кроме того, он отметил необходимость культурной адаптации мигрантов на основе традиционных российских ценностей, их обучения в образовательных учреждениях, преодоления других вызовов в сфере их социализации. По его словам, работа уполномоченных органов, в первую очередь при организации миграционного учета и контроля, сопровождается значительным числом нарушений и просчетов, а принимаемые меры по наведению порядка порой нивелируются проявлениями коррупции. "Он обратил внимание на необходимость принятия согласованных мер по исправлению ситуации", - сообщили в Генпрокуратуре.

На совещании были обсуждены конкретные решения и дальнейшая работа на данном направлении. Александр Гуцан подчеркнул, что безопасному развитию государства, повышению качества жизни людей, а также стабильности межнационального мира и согласия в российском обществе должна способствовать реализация Концепции государственной миграционной политики, утвержденной указом президента РФ 15 октября 2025 года.