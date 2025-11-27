Лувр призывали убрать драгоценности из галереи Аполлона еще в 2007 году

Охранная компания C.E.S.G указывала на слабые места в обеспечении безопасности, включая большие створки окна, через которые в итоге и проникли воры

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты по безопасности еще 18 лет назад рекомендовали руководству Лувра не выставлять драгоценности в галерее Аполлона, где чуть больше месяца назад было совершено ограбление. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на отчет охранной компании C.E.S.G.

В своем 35-страничном отчете компания отмечала "высокий риск проникновения с целью кражи предметов искусства" в данной галерее. Специалисты указывали на слабые места в обеспечении безопасности, включая большие створки окна, через которые в итоге и проникли воры. Они также называли слишком опасным расположение вблизи окна витрины, где выставлялись драгоценности, указывая на риск совершения "злонамеренных действий как днем, так и в менее загруженные часы". Компания даже рекомендовала перенести драгоценности в сокровищницу, которую планировалось построить в другой части Лувра, в более безопасном месте, в крыле Сюлли, в то время находившемся на реконструкции. Однако руководство музейного комплекса тогда отказалось от этого решения.

Ранее газета Le Monde сообщала, что еще в ходе аудита безопасности, проведенного в Лувре ювелирным домом Van Cleef & Arpels, одним из уязвимых мест музея назывался тот самый балкон, через который грабители проникли в зал Аполлона. Авторы аудита называли окно, выходящее на набережную Франсуа Миттерана,"одним из самых уязвимых мест музея", а также отмечали легкость доступа к перилам решетки с земли и слепые зоны камер наблюдения в этой зоне. Отдельно они допускали возможность использования автоподъемника потенциальными грабителями для кражи экспонатов, что в итоге и осуществили настоящие грабители спустя семь лет.