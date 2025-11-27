Часть жителей курского приграничья реализовала право на жилищные сертификаты

Правительство выделило 12,9 млрд рублей для выдачи сертификатов

КУРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Значительная часть жителей приграничья Курской области уже реализовала право на жилищные сертификаты. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Примерный объем для себя понимаем. Думаю, что значительная часть тех, у кого право на сертификат было, на сегодняшний день это право уже реализовала. То есть основной объем работы в этой части, как мне представляется, проведен", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что было подготовлено распоряжение правительства РФ о выделении 12,9 млрд рублей для выдачи сертификатов. По его словам, это позволит правительству Курской области обеспечить новым жильем 1 932 семьи, которые утратили свои дома из-за вторжения ВСУ.