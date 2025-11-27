В столице Пакистана открыли памятник Юрию Гагарину

Открытие монумента приурочено к 10-му заседанию российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

© Илья Рыжов/ ТАСС

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину открыли в Исламабаде, передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония открытия состоялась в парке Фатимы Джинны, расположенном в секторе F-9 города. В ней приняли участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев, его пакистанский коллега Аваис Легари, посол России в Пакистане Альберт Хорев, а также летчик-космонавт Герой Российской Федерации Елена Серова.

Открытие памятника было приурочено к 10-му заседанию российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое проходило с 25 по 27 ноября в Исламабаде.