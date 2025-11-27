Путин 28 ноября проведет встречу с участниками V Конгресса молодых ученых

Глава государства обсудит с ними развитие научной инфраструктуры и кадров, а также улучшение мер поддержки молодых ученых

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с участниками V Конгресса молодых ученых в пятницу, 28 ноября, чтобы обсудить с ними развитие научной инфраструктуры и кадров, а также улучшение мер поддержки молодых ученых. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"28 ноября Владимир Путин проведет встречу с участниками V Конгресса молодых ученых - главного ежегодного мероприятия Десятилетия науки и технологий в России (2022-2031), на которой будут обсуждаться вопросы развития научной инфраструктуры и кадров, совершенствование мер поддержки молодых ученых", - сказано в сообщении.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В 2025 году в нем примут участие более 7 тыс. человек из России и еще примерно 70 стран мира.

