В Тюмени открыли монолит в честь 320-летия морской пехоты

По словам главы города Максима Афанасьева, именно с этого камня начнется создание аллеи, посвященной российским войскам

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Администрация города Тюмени открыла закладной камень, установленный в честь 320-летия со дня образования морской пехоты. Его разместили на площади Памяти в центре города, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Сегодня на площади Памяти прошел торжественный митинг, приуроченный к 320-летию со дня образования морской пехоты России. Центральным событием мероприятия стало официальное открытие закладного камня, установленного в честь морских пехотинцев", - говорится в сообщении.

Монолит выполнен из карельского гранита алого цвета. Он несет в себе память о героических сражениях бойцов 65-й и 368-й стрелковых дивизий сибиряков, сформированных в Тюмени и защищавших Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. "Теперь этот камень станет символом вечной связи времен - мостом между прошлым и настоящим, напоминанием о славных подвигах морских пехотинцев", - добавил глава города Максим Афанасьев. По его словам, именно с этого камня начнется создание аллеи, посвященной российским войскам.