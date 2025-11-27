Эксперт Баранников: ведущие вузы РФ будут активно внедрять ИИ-модели образования

По словам руководителя направления по работе с вузами в "Яндекс Образовании", это произойдет в ближайшие два-три года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Принципиально новые модели образования, включающие в себя различные ИИ-инструменты, начнут использоваться ведущими вузами России уже в ближайшие два-три года, а повсеместное внедрение этих технологий начнется через пять-семь лет. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах V Конгресса молодых ученых, проходящем на этой неделе в Сочи, руководитель направления по работе с вузами в "Яндекс Образовании" Кирилл Баранников.

"Есть два вызова, препятствующих массовому внедрению подобных практик. Первый - технологический. Несмотря на активное развитие, еще существует большой потенциал роста качества ИИ-моделей. Однако технологический горизонт, когда ИИ сможет качественно решать образовательные задачи, оценивается специалистами всего в два-три года. Второй и более серьезный барьер связан с возможностями самих вузов", - заявил Баранников.

Как отметил эксперт, методики обучения и модели университетов меняются медленно, из-за чего он ожидает, что на полное внедрение ИИ в образовательную практику российских вузов уйдет как минимум пять-семь лет. Ключевую роль в этом процессе будут играть крупные технологические компании, такие как "Яндекс", которые не только разрабатывают такие технологии, но и помогают вместе с университетами создают новые образовательные модели и программы, а также форматы обучения.

"Существующая модель высшего образования построена на взаимодействии двух субъектов: преподавателя и студента. Но в будущем появится третий актор - ИИ-компаньон, который позволит осуществить более глубокое погружение в учебный материал за счет возможности вести с нейросетью диалог по изучаемой теме и задавать бесконечное количество уточняющих вопросов. Это обеспечит глубокое вовлечение и персонализацию образовательного процесса", - подытожил Баранников.

О конгрессе

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.