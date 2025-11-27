КС разъяснил, что увольнение по истечению срочного контракта законно

Конституционный суд РФ уточнил, что процедура является законной, даже если ранее контракт неоднократно продлевали

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд РФ признал законным увольнение сотрудника по истечению срочного контракта, несмотря на ранее его неоднократное продление. Об этом сообщается в определении КС.

В КС РФ с жалобой обратилась С. Ю. Ермолина. Заявительница считает, что ее увольнение с замещаемой должности государственной гражданской службы по истечению срочного договора без соблюдения процедуры, установленной Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации", является нарушением Конституции РФ.

Суды всех инстанций отказали Ермолиной в восстановлении на работе и компенсации морального вреда после увольнения по истечении срока служебного контракта. Они сочли контракт срочным, а процедуру увольнения законной.

Позиция Конституционного суда

Изучив представленные материалы, КС не нашел оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению, так как в случае заключения с государственным гражданским служащим срочного служебного контракта истечение срока его действия является одним из оснований его прекращения и освобождения от замещаемой должности.

Подобное регулирование распространяется на всех государственных гражданских служащих, замещающих должности по срочному контракту. Обоснованность увольнения может быть проверена в суде, что не нарушает их права.