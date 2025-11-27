Центр знаний "Машук" обучит более 300 тыс. человек к 2030 году

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщал ранее, что уже свыше 50 тыс. человек прошли обучение в центре

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Более 300 тыс. слушателей пройдут обучение в центре знаний "Машук" к 2030 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор центра, заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков на площадке Конгресса молодых ученых в Сириусе.

"Если мы говорим и про офлайн-, и про онлайн-форматы, я думаю, что 300-350 тыс. человек пройдут обучение", - сказал Сериков.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на первом заседании наблюдательного совета центра, что обучение в "Машуке" прошли уже свыше 50 тыс. человек, при этом конкурс на каждую программу в среднем составляет девять человек на место.

Центр знаний "Машук" - это всероссийский образовательный центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы, расположенный Пятигорске Ставропольского края.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В этом году в нем примут участие более 7 тыс. человек из России и еще примерно 70 стран мира. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса и фестиваля "Наука 0+".