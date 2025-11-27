Свидетели по делу экс-ректора БФУ в Калининграде заявили о давлении на них

КАЛИНИНГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Допрошенные свидетели в ходе судебного заседания по рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего ректора Балтийского университета имени Канта (БФУ) в Калининграде Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной заявили о том, что на них оказывалось давление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

В июле прошлого года следственные органы СКР по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной. Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года обвиняемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 млн рублей.

"Во время очередного судебного заседания по уголовному делу о растрате, возбужденному по статье о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в отношении бывшего ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной, были допрошены свидетели из числа сотрудников вуза. В частности, они заявили о том, что на них оказывалось давление: начальник подразделения говорила передавать ей часть сумм, переведенных им на счета. Следствие полагает, что женщина действовала по указанию Федорова и Мялкиной, и далее деньги передавались непосредственно руководству вуза", - сообщила собеседница агентства.

Показания свидетелей

Три свидетеля по делу признались, что передавали начальнику личные денежные средства "из опасения потерять рабочие места". Одной из них были зачитаны текстовые расшифровки видеозаписей. Во время дачи показаний в суде свидетельница неоднократно повторила, что сотрудники БФУ находились в атмосфере страха из-за угроз их уволить. Именно эти эмоции стали причиной согласия сотрудников вуза участвовать в незаконной схеме и передавать перечисленные им деньги вышестоящему руководству, заявила она.

Еще один свидетель рассказал во время судебного заседания, что сотрудники вуза заранее знали, какая сумма денежных средств поступит на их банковские карты, а также заявил, что их непосредственный руководитель сразу предупреждал, сколько средств необходимо обналичить и принести ей в тот же день.

Все три свидетеля отметили, что в своих действиях не преследовали никаких личных корыстных целей, сотрудники считали указанные перечисления надбавкой за работу, выполненную сверх их непосредственных обязанностей.

Доктор философских наук Федоров возглавил БФУ в сентябре 2019 года. До этого он являлся ректором Нижегородского государственного педагогического университета.

История вопроса

Ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину задержали в июле 2024 года, суд Калининграда отправил их под арест по подозрению в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Экс-ректор с тех пор находится под стражей, его зама в сентябре 2024 года суд перевел под домашний арест.

Следствием было установлено, что с декабря 2019 года по июль 2024 года обвиняемые организовали незаконную схему выплат премий сотрудникам университета. Общая сумма ущерба составила 35,1 млн рублей. Через Мялкину деньги передавали и Федорову, который их присваивал и расходовал на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от обвиняемых.

Экс-ректор БФУ частично признал свою вину и связал ее с недостаточным контролем за действиями финансовых служб. Его заместитель также признала вину частично, и заявила, что находилась под эмоциональным давлением. Федоров полностью возместил материальный ущерб за счет продажи своей квартиры и просил суд продлить ему срок пребывания под стражей, поскольку ему "некуда идти", или отправить его на СВО.