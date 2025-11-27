Маликов, Клава Кока, Гагарина и Мот выступили на концерте в честь Дня матери

Среди исполнителей также были Зара, Жасмин, Денис Майданов, хоры Игоря Крутого и Ансамбля им. А. В. Александров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Концерт "Ода матери", приуроченный к празднованию Дня матери, прошел в Государственном Кремлевском дворце, передает корреспондент ТАСС. В мероприятии поучаствовали звезды отечественной эстрады, среди которых Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Полина Гагарина и Матвей Мельников (Мот).

"Уже можно сказать, что "Ода Матери" от АНО "Евразия" стала доброй традицией. И собрали мы здесь мам защитников Отечества, кто сейчас сражается за нашу Родину, отстаивая традиционные ценности. Их семьи здесь. Они знают, что об их мамах заботятся. Их дети здесь. Это многодетные семьи не только из России и наших исторических территорий, из Новороссии, но это еще и многодетные семьи из стран Евразийского экономического союза. Очень много молодежи, которые разделяют с нами наши взгляды на мир, на жизнь, на семью, на развитие государства, на многополярный мир. И вот здесь, в такой аудитории, когда 6 тыс. человек в унисон мыслят, и в унисон бьются их сердца, и все как один сегодня говорят спасибо маме за жизнь", - сказала на открытии депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова

В свою очередь вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов отметил, что сегодня необходимо возвышать образ матери, которая воспитала героя. "Мы должны провести разговор о важном не только с учениками, но и с родителями. Собрать матерей, отцов и показать эти замечательные истории матерей-героинь и героев детей", - заключил Чернышов.

В концерте также приняли участие Зара, Денис Майданов, хоры Игоря Крутого и Ансамбля им. А. В. Александрова, Амирхан Батабаев (Amirchik), детский вокальный ансамбль "Непоседы", Жасмин, ВИА "Лейся песня" и другие. Для гостей также была подготовлена интерактивна программа, включающая семейные конкурсы, игровые и развлекательные площадки, творческие мастер-классы, фотозоны и детскую анимацию.