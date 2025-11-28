Минобрнауки: переход на новую систему в 2027 году должен затронуть частные вузы

В 2024/25 и 2025/26 учебных годах в рамках пилотного проекта шел набор по 177 образовательным программам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Переход вузов РФ на новую модель высшего образования запланирован на 2027-2028 учебный год. Он затронет как государственные, так и частные вузы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Массовый переход на новую систему запланирован на 2027-2028 учебный год и затронет все вузы страны вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что прием на обучение в рамках пилотного проекта в 2023/24 учебном году осуществлялся по 113 образовательным программам, в 2024/25 и 2025/26 - по 177 образовательным программам.

О новой модели высшего образования

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Томском государственном университете.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет.